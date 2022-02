Mobilezone will die IT in der GL stärken

Mobilezone ist auf der Suche nach einem Direktor oder einer Direktorin IT. Die Rolle wird in der Geschäftsleitung angesiedelt sein, wie aus einem entsprechenden Stelleninserat hervorgeht.

Es handle sich um eine neu geschaffene Position, so das Unternehmen auf Anfrage. Mit der Stelle wolle Mobilezone den steigenden Anforderungen an die IT innerhalb eines immer stärker digitalisierten Marktes Rechnung tragen.

Der Director IT soll die Informatik als strategisches Kernelement positionieren, geht aus der Stellenausschreibung hervor. Dazu gehöre die Weiterentwicklung der IT-Landschaft mit Blick auf Marktchancen, Effizienzpotential und Digitalisierung. Ziel sei es, eine dienstleistungs- sowie businessorientierte IT-Organisation aufzubauen und die bestehende IT-Infrastruktur und Applikationslandschaft zu optimieren.