Motel One wendet sich nach Cyberangriff an seine Kunden

Anfang des Monats bekannte sich die Ransomware-Bande Alphv zu einem Angriff auf die Kette Motel One , die auch Hotels in Zürich und Basel betreibt. Dabei sind offenbar Reisedaten von Millionen von Kundinnen und Kunden im Darknet gelandet. Der knapp 6 Terabyte grosse Datensatz enthält fast vollständige Übernachtungslisten der letzten 7 Jahre. Zudem finden sich private Angaben von Hotelgästen im Paket.

Nun hat Motel One eine Warnung an Kunden verschickt: "Nach derzeitigem Kenntnisstand sind vor allem alte Rechnungsdaten gestohlen worden, die wir im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert haben." Abgeflossen sind dabei auch Daten des Aufenthalts, Vor- und Nachnamen, postalische Adressen sowie die Art des Zahlungsmittels. Die Rechnungsdaten enthielten aber keine volle Kreditkartennummern oder Bankdaten, E-Mail-Adressen oder telefonische Kontaktdetails, versichert Motel One in der Mitteilung, die inside-it.ch vorliegt.

Allerdings hätten die Kriminellen aus einem anderen Datenbestand rund 150 "sehr spezielle Kreditkarten-Daten" gestohlen. Die Karteninhaber seien über den Diebstahl informiert worden, heisst es in der Nachricht. Man melde sich bei etwaig weiteren Betroffenen. Bis dahin sollen Kunden auf verdächtige Kontaktaufnahmen achten und keine vertraulichen Informationen an Unbekannte weitergeben.

"Nach unserer Kenntnis ist kein materieller Schaden bei unseren Gästen entstanden, auch nicht bei den rund 150 betroffenen Kreditkarteninhabern, deren Daten gestohlen wurden", heisst es in einem eigens aufgeschalteten FAQ auf der Motel-One-Website.