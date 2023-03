Mozilla investiert 30 Millionen in eigenes KI-Startup

Mozilla hat ein Startup gegründet, das eine vertrauenswürdige und unabhängige KI aufbauen soll. Die Mozilla Foundation investiert rund 30 Millionen US-Dollar in "Mozilla.ai".

Dabei verfolgt man ambitionierte Ziele: Die kommende KI-Welle habe enormes Potenzial, schreibt die US-amerikanische Stiftung in einem Blog-Beitrag. "Aber das können wir nur ausschöpfen, wenn wir die Technologie anders gestalten. Wenn wir menschliches Handeln und die Interessen der Nutzer in den Mittelpunkt stellen und wenn wir Transparenz und Rechenschaftspflicht priorisieren." Das will Mozilla mit dem Startup umsetzen. Bisher sind die meisten vor allem kommerziell verfügbaren KI-Tools proprietäre Software und lassen sich nicht beziehungsweise nur schwer untersuchen.

Ziel ist es, die Entwicklung vertrauenswürdiger KI zu vereinfachen. Dabei baut Mozilla nicht nur eine eigene KI-Firma und -Software auf, sondern will auch ein Team und eine Community aus "gleichgesinnten Gründern, Entwicklerinnen, Wissenschaftlern und Produktmanagerinnen" bilden. "Wir glauben, dass eine Community gemeinsam daran arbeiten kann, ein unabhängiges und dezentrales KI-Ökosystem zu schaffen – ein Gegengewicht zum Status quo", heisst es in der Mitteilung weiter.

Managing Direcor und Vorstandsteam ernannt

Geleitet wird das neue KI-Startup von Managing Director Moez Draief. Draief arbeitete als Akademiker sowie als leitender Wissenschaftler in der Industrie an den praktischen Anwendungen von Künstlicher Intelligenz. Harvard-Professor Karim Lakhani , Navrina Singh, CEO von Credo AI und Mozilla-Geschäftsführer Mark Surman werden als erster Vorstand von Mozilla.ai fungieren.

Mozilla hat erst kürzlich auch ein Venture angekündigt, das in die Tech-Industrie und in KI-Unternehmen investieren soll. Der Fonds konzentriert sich auf Startups in der Frühphase.

KI-Branche floriert

Mit der neusten Gründung schliesst sich Mozilla den anderen Konzernen in Big Tech an. In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr grosse Player in der Tech-Industrie am KI-Wettrüsten beteiligt – insbesondere in der Thematik der Chatbots. Microsoft und Google versuchen einander mit neuen Ankündigungen und Ideen zu übertrumpfen.

"Die digitale Transformation mit KI passiert genau in diesem Augenblick", sagte etwa Adam Goldberg, Head of Azure Enablement bei OpenAI, an der Schweizer Microsoft-Entwicklerkonferenz. Dabei seien die Kosten, um mit den Sprachmodellen zu experimentieren, äusserst gering, während das Verhältnis von Zeit zu Wert hoch sei. "KI wird die nächste Welle der digitalen Transformation antreiben." Für die Branche ist Künstliche Intelligenz eine der grossen Zukunftstechnologien. Wie viel Geld in den vergangenen Jahren in KI-Technologien investiert wurden, zeigen auch Zahlen von Crunchbase, Netbase und S&P, die die Plattform Writerbuddy zusammengetragen hat.

2015 wurden beispielsweise weltweit 12,75 Milliarden US-Dollar für KI-Tools aufgebracht. 2021 waren es bereits über 93 Milliarden Dollar.