MSPs in der Schweiz erhalten starke Konkurrenz durch Hyperscaler

Bei der Migration von Branchenlösungen in die Public Cloud sind Schweizer Anwenderunternehmen laut der Information Services Group (ISG) Vorreiter. Beispielsweise würden hiesige Finanzunternehmen häufiger komplette Branchenlösungen in Form von SaaS beziehen als vergleichbare Unternehmen aus Deutschland, schreibt die ISG in einer Mitteilung zum Schweizer Marktreport "Provider Lens Public Cloud".

Die Hyperscaler bauen laut dem Marktforscher ihre Branchenlösungen, die sie aus der Cloud bieten, laufend aus. Google und Microsoft seien hierbei Vorreiter, aber AWS schliesse auf. Hinzu komme, dass spätestens im Laufe von 2022 alle Cloud-Riesen mit eigenen Rechenzentren und umfassenden Infrastrukturen vor Ort in der Schweiz vertreten sein, schreibt die ISG. So könne die Datenverarbeitung und -haltung komplett innerhalb der Landesgrenzen erfolgen.

"Die Akzeptanz der grossen Public-Cloud-Anbieter ist in der Schweiz zuletzt deutlich gestiegen", sagt Heiko Henkes, Director und Principal Analyst bei der ISG.

Die grossen Public-Cloud-Anbieter würden immer mehr Managed-Services-Angebote in ihr Portfolio aufnehmen, heisst es zur Studie weiter. Damit würden sie verstärkt in Konkurrenz zu den klassischen MSPs treten, insbesondere in den Bereichen Infrastruktur- und Plattform-Management.

Im Marktsegment "Managed Public Cloud Services for Large Accounts" nennt die ISG 6 Leader. Illustration: ISG

Zu den MSPs schreibt die ISG, dass die führenden Anbieter ihren Vorsprung immer weiter vergrössern. "Die von uns analysierten Leader des Marktes zeichnen sich vor allem durch besondere Fähigkeiten in Sachen Automatisierung, künstliche Intelligenz und Cloud Native aus", so Henke. "Und wenn einzelne Kompetenzen fehlen, werden sie hinzugekauft." Die Übernahmen seien zudem ein Weg für die Anbieter, den herrschenden Fachkräftemangel auszugleichen.