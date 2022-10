Multi-Cloud und Hybrid-Work lassen Security-Ausgaben wachsen

Unternehmen zeigen bei Hardware-Investitionen aufgrund der wirtschaftlichen Lage Zurückhaltung, was den PC-Markt im letzten Quartal einbrechen liess . Ein Trend, so der Marktforscher Canalys, der wohl noch bis Mitte 2023 anhalten werde. Anders sieht es aber bei Investitionen in die Security aus.