Musk: Entweder Überstunden oder ihr fliegt raus!

Viele seiner Mitarbeitenden hat er entlassen, der neue Twitter-Besitzer Elon Musk, sowohl Festangestellte als auch Auftragnehmer . Nun scheint er bemerkt zu haben, dass sich die Arbeit nicht von selbst erledigt, deshalb soll der Rest länger und härter arbeiten: Der Konzernchef stellte den nach seiner ersten Entlassungswelle verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Ultimatum, sich zu Überstunden zu verpflichten oder das Unternehmen zu verlassen.

Er warnte die Angestellten in einem von verschiedenen US-Medien veröffentlichten E-Mail, dass es "extrem hardcore" sein werde, seine Vision "Twitter 2.0" umzusetzen. Das Mail schickte er ihnen mitten in der Nacht auf Mittwoch, 17. November. Nun müssen die Twitter-Leute bis heute um 17 Uhr (Ortszeit New York) ein Google-Formular ausfüllen und darin bestätigen, dass sie ein Teil des "neuen Twitter" sein wollen. Ansonsten würden sie gefeuert. Immerhin sollen sie in diesem Fall 3 Monatsgehälter als Abfindung erhalten.