Musk zieht Twitter aus Brüssel ab

Wie aus einem Bericht der ' Financial Times ' (Paywall) hervorgeht, hat Elon Musk das Büro von Twitter in Brüssel geschlossen. Der Sitz in der belgischen Hauptstadt befand sich in unmittelbarer Nähe zum Sitz der Europäischen Kommission, welche unter anderem bei der Einhaltung des Digital Service Acts (DSA) eine wichtige Rolle spielt. Mit dem Gesetz sollen illegale Inhalte im Netz besser eingedämmt werden können.