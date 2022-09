Nach 2 Jahren: Vontobel-Digitalchef geht schon wieder

Nach 2 Jahren als Leiter "Digital Investing" gibt Toby Triebel sein Amt per Ende November auf. Er habe sich entschieden, seine Karriere in London fortzusetzen, schreibt die Bank gemäss 'Inside Paradeplatz' im Intranet. Bereits im Frühjahr habe er die Bank über seinen Beschluss informiert. Triebel war als Digitalchef mit seinem Team insbesondere für die Lancierung der digitalen Investment-App "Volt" zuständig. Mit dieser will Vontobel sogenannte Affluent-Kunden mit einem Vermögen von bis zu einer Million Franken ansprechen.

François Rüf übernehme die Stelle per 1. Dezember 2022, bestätigte die Bank den Wechsel gegenüber 'Inside Pradeplatz'. Er arbeitet bereits seit rund 4 Jahren als Head of Data, AI & Machine Learning bei Vontobel. Ausserdem ist er Co-Founder der gemeinnützigen Einrichtung Meetchangemakers. In der Vergangenheit war er gemäss seinem Linkedin-Profil unter anderem CEO und Co-Founder des Softwareentwicklers Netbreeze sowie Principal Group Program Manager bei Microsoft. Zuletzt war er als Mitglied des Verwaltungsrats beim Unternehmen Sentifi tätig.