Nach Angriff warnt Revolut vor Phishing-Kampagne

Das Londoner Fintech Revolut wurde Opfer eines Cyberangriffs. Gegenüber 'Techcrunch' bestätigte ein Sprecher des Unternehmens, dass"ein unbefugter Dritter für einen kurzen Zeitraum Zugang zu den Daten eines kleinen Prozentsatzes unserer Kunden erhalten hat". Demnach entdeckte die Neobank mit Lizenz aus Litauen den Zugriff auf ihre Systeme am späten Abend des 11. September und isolierte den Angriff bis zum nächsten Morgen. Sämtliche betroffenen User seien per E-Mail über den Vorfall informiert worden.

Eine genaue Zahl der Betroffenen nannte das Unternehmen nicht. Die Angreifer hätten Zugriff auf rund 0,16% aller Kundendaten gehabt, heisst es von der Bank. Geht man von den 20 Millionen Kundinnen und Kunden aus, die das Fintech auf seiner Website angibt, entspricht dies 32'000 Personen. ' Bleeping Computer ' berichtete allerdings mit Bezug auf eine Mitteilung von Revolut an die lokalen Behörden in Litauen, dass 50'150 Konten von der Sicherheitsverletzung betroffen sein sollen, darunter 20'687 Personen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum.

Die Neobank sagte nicht, auf welche Art von Daten zugegriffen wurde, bestätigte allerdings gegenüber 'Techcrunch', dass bei dem Vorfall keine Gelder abgerufen oder gestohlen wurden. In einer Nachricht an betroffene Kunden teilte das Unternehmen mit, dass "keine Kartendaten, PINs oder Passwörter abgegriffen wurden". In der Mitteilung heisst es jedoch, dass die Hacker wahrscheinlich teilweise auf Kartenzahlungsdaten sowie auf Namen, Adressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern Zugriff hatten.