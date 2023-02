Nach Angriffswelle: Skript der CISA soll ESXi-Opfern helfen

Seit dem 3. Februar läuft eine weltweite Angriffswelle mit Ransomwareauf Server mit VMwares Virtualisierungslösung ESXi. Ausgenutzt wird eine 2 Jahre alte Schwachstelle, für die eigentlich seit langem Patches zur Verfügung stehen. Trotzdem soll die Zahl der betroffenen Server in die Tausenden gehen. Die Security-Firma Censys listet aktuell alleine in Frankreich 738 und in Deutschland 243 mit der Ransomware "ESXiArgs" kompromittierte Server auf.