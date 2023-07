Nachfrage nach Informatikberufen schwindet

Der Schweizer Jobmarkt ist laut dem Personaldienstleister Adecco im zweiten Quartal 2023 nicht mehr gewachsen. Der Höhenflug legt damit eine Verschnaufpause ein, wie es in einer Mitteilung heisst. Den bisherigen "historischen Höchststand" habe der "Adecco Group Swiss Job Market Index" vorläufig Ende 2022 erreicht. Der Stellenmarkt bleibe auf einem hohen Niveau stabil. Dahingegen erleben Informatikberufe einen unerwarteten Nachfragerückgang.

Nachfrage in Informatik eingebrochen

Auffällig sind die negativen Stellenentwicklungen in der Berufsgruppe "Hochschulberufe Informatik": Die Nachfrage ist im Vergleich zum 1. Quarten um 20% zurückgegangen. Insbesondere die Nachfrage für die Untergruppe der Analytikerinnen und Entwickler von Software und Anwendungen ist stark eingebrochen, heisst es im Job-Index von Adecco.

Im ersten Halbjahr 2022 erreichte die Berufsgruppe noch einen historisch hohen Index. "Die gegenwärtige Abnahme an offenen Stellen für Hochschulberufe Informatik zeichnet das Bild einer weitreichenden Transformation in der IT-Branche", sagt Yanik Kipfer vom Stellenmarkt-Monitor Schweiz. "Die jüngste Vergangenheit war geprägt von Einstellungsstopps und Personalabbau bei IT-Unternehmen. Diese Faktoren üben zweifellos auch einen Einfluss auf die Anzahl der verfügbaren Stellen für IT-Fachleute in der Schweiz aus."

Stellenwachstum verlangsamt

Der Rückgang sei eine "nachlassende Dynamik in der Stellenentwicklung über eine beträchtliche Anzahl von Berufsgruppen hinweg", heisst es dazu. Daher gehen die Experten von Adecco angesichts der Zahlen von einer "breit abgestützten Verlangsamung des Stellenwachstums" aus.