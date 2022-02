Nächster Wiener E-Gov-Anbieter kommt in die Schweiz

Das Bundesamt Bevölkerungsschutz, 7 Kantone und drei Stadtverwaltungen sind Schweizer Kunden des E-Government-Anbieters Aforms2Web aus Wien. Dessen Lösung besteht in erster Linie aus gehosteten Onlineformularen, die sich in die IT-Struktur einbetten lassen. Damit entfallen nach Angaben des Unternehmens der Download und Rückversand der ausgefüllten Formulare ebenso wie das manuelle Erfassen der Daten. So seien dank einer elektronischen Geschäftsfallbearbeitung alle Vorgänge lückenlos nachvollziehbar.

Der neue Sitz in Bern sei eine Reaktion auf die steigende Nachfrage hierzulande. "Der geplante Ausbau des Schweizer Beratungsteams ist ein langfristiges Bekenntnis zum Standort Schweiz und stärkt die Präsenz des Unternehmens vor Ort zusätzlich", schreibt Geschäftsführer Marvin Behrendt.

Mehr als 2 Millionen Umsatz in der Schweiz

Behrendt selbst übernimmt vorderhand auch die Führung der Geschäfte in der Schweiz und verbringt die Hälfte der Woche in Bern, wie er im Gespräch mit inside-it.ch verrät. "Wir suchen aber jemanden, der das übernimmt." Noch sind die neuen Büros in der Nähe des Bundeshauses also leer, wenn Behrendt nicht vor Ort ist, aber man habe in der Pandemie sowieso gelernt, Projekte auch online abzuwickeln.

Konkrete Ziele für die Schweiz will Marvin Behrendt nicht formulieren. Es laufe ohnehin schon gut. "Von umgerechnet 4 Millionen Franken Umsatz erzielen wir schon heute mehr als die Hälfte in der Schweiz und Liechtenstein." Er rechne damit, dass jetzt jährlich 10-20% hinzukommen. Wachstum erhofft sich Behrendt vor allem beim Bund, wo Aforms2Web anders als auf Kantons- und Gemeindeebene noch nicht so stark vertreten ist.