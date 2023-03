Nächster Zügeltermin für IT-Departement der BFH steht fest

Der Baubeginn für den neuen Campus der Berner Fachhochschule (BFH) rückt näher. Am 14. März hat der Grosse Rat des Kantons Bern den Kauf der Liegenschaft Aarbergstrasse 14/16 in Biel einstimmig genehmigt, die für den geplanten Neubau abgebrochen wird. In der Sommersession muss das Parlament als letzten Schritt noch über den vom Regierungsrat genehmigten Zusatzkredit befinden. Dieser sieht Mehrausgaben von 94,7 Millionen Franken vor – die Gesamtkosten für den Campus der BFH steigen damit auf 402,5 Millionen Franken.