Nagra entscheidet sich ohne Ausschreibung für Abacus

"Voraussichtlich 2024 werden die Rahmenbewilligungsgesuche für ein Tiefenlager für die Entsorgung radioaktiver Abfälle eingereicht", schreibt die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) im Pflichtenheft zu einer laufenden Ausschreibung. Um die daraus resultierenden Aufgaben bewerkstelligen zu können, will sich die Nagra laut dem Dokument intern neu aufstellen.

Um "effizienter, projektorientierter und fokussierter" zu werden, braucht die Organisation ein neues ERP-System, welches "die verschiedenen, auf Nagra zugeschnittenen Systeme ersetzt", erklärt Sprecher Felix Glauser gegenüber inside-it.ch.

In Vorevaluation für Abacus entschieden

Quasi im kleinen Kreis hat sich Nagra für Abacus entschieden. Erst seien die Anforderungen definiert und Marktforschungsgespräche mit Use-Cases durchgeführt worden, heisst es im Pflichtenheft. Anfragen an mögliche Anbieter hätten jedoch ergeben, dass Abacus "das am besten geeignete System ist". Eine Ausschreibung für das Auswahlverfahren gab es also nicht. "Wir haben uns für Abacus in einer internen Vorevaluation entschieden", bestätigt Glauser.

Eine Ausschreibung hat Nagra erst jetzt veröffentlicht: In dieser sucht die Organisation einen Implementierungspartner für das ERP-System des Ostschweizer Software-Anbieters. Das Projekt soll Mitte 2024 realisiert und Abacus zum Jahresende eingeführt sein. Der gesuchte Anbieter soll ausserdem bis Ende 2030 Pflege und Support bieten.