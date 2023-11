Nagra hat ihren Abacus-Partner gefunden

Bewida aus Glattbrugg wird bei der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfäle (Nagra) ein neues ERP-System einführen. Die Genossenschaft hatte sich nach Marktforschungsgesprächen und Use-Cases bereits für Abacus entschieden. Anfragen an mögliche Anbieter hätten ergeben, dass Abacus "das am besten geeignete System" sei, hiess es in der Ausschreibung.