Nationale Standort-Promo lockte 2022 über 100 ICT-Firmen in die Schweiz

Im vergangenen Jahr haben Schweizer Standortmarketing-Organisationen 265 ausländische Firmen in das Land gelockt. Damit haben sich zwar 17 Unternehmen weniger als noch 2021 neu in der Schweiz niedergelassen, aber die Zahl blieb über die Jahre hinweg relativ stabil, wie die Konferenz kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren (VDK) mitteilt. Rund die Hälfte der 2022 neu in der Schweiz angesiedelten Unternehmen aus allen Branchen kam demnach aus den USA, Deutschland und Frankreich.

Wie schon in den vorangegangenen Jahren stammten die meisten der Firmen aus den Branchen Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) sowie Life Sciences. 2022 liessen sich hierzulande 109 neue Unternehmen aus dem Bereich ICT nieder. Das sind deutlich mehr als in den Vorjahren.

Bei den in der Statistik der Standortpromotionen aufgeführten Ansiedlungen handelte es sich um diejenigen, welche durch die kantonalen, regionalen und nationalen Standortpromotionsstellen erreicht wurden.

Der Fokus der nationalen Standortpromotion von Bund und Kantonen liegt bei innovativen Firmen und Technologien mit Zukunftspotenzial. Damit soll die Innovationskraft der Schweizer Wirtschaft, die lokale Wertschöpfung sowie die KMU-Landschaft gestärkt werden. Bund und Kantone wollen diese strategische Stossrichtung im Grundsatz auch in den Jahren 2024-2027 weiterverfolgen, heisst es von der VDK.

Die 2022 neu hinzugekommenen Firmen haben gemäss der Mitteilung im ersten Jahr 1200 neue Arbeitsstellen in der Schweiz geschaffen. In den nächsten drei Jahren sollen es über 3000 neue Arbeitsplätze sein.

Wie die überkantonale Standortmarketing-Organisation Greater Zurich Area (GZA) schreibt, hat sich die Anzahl der neuen Stellen pro Firma leicht reduziert. Die Schweiz sei im internationalen Vergleich als Standort kostenintensiv. Firmen würden deshalb auf neue Technologien und die konsequente Automatisierung von Prozessen setzen.