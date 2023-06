Nationalrat will koordiniertes Vorgehen gegen Internetbetrug

Der Nationalrat wünscht sich ein koordiniertes Vorgehen gegen Betrug im Internet. Betrügerische Sites sollen von den Polizeien stillgelegt werden können, wenn entsprechende Meldungen eingehen.

Mit einem Postulat von Stefan Müller-Altermatt (Mitte/SO), das der Nationalrat mit 109 zu 74 Stimmen überwies, bestellte der Nationalrat einen Bericht zur Frage, ob es Gesetzesanpassungen braucht, samt Daten aus den Kantonen.

Zu Beginn der Pandemie, als sich das Einkaufen wegen geschlossener Geschäfte weitgehend im Internet abspielte, habe sich gezeigt, dass international tätige Banden die Notlage ausgenutzt hätten, schrieb Müller-Altermatt im Vorstoss. Es seien überteuerte und schlechte Waren oder nach der Bezahlung auch gar nichts geliefert worden.

Der Bundesrat lehnte das Postulat ab. Es gebe bereits rechtliche Grundlagen, um gegen betrügerische Websites rasch durchzugreifen, schrieb er. Ein Koordinationsaufwand entstehe kaum, weil alle Anträge zentral bei Switch als einzigem Registerbetreiber der Schweiz zusammenlaufen, verteidigte Finanzministerin Karin Keller-Sutter das heutige Vorgehen. Der Schlüssel zur Bekämpfung der Internetkriminalität sei die Zusammenarbeit mit dem Ausland, weil viele Betrüger vom Ausland aus operierten.

Müller-Altermatt zeigt sich in der Ratsdebatte unzufrieden mit den Antworten: "Ich will eine Analyse; ich will einen Bericht, der darlegt, wie oft, wie lange und wo die Masche der Betrüger funktioniert hat. Ich will wissen, wie viele Domains oder Webseiten pro Kanton unter Anwendung der entsprechenden Verordnungen blockiert oder umgeleitet wurden."