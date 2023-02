Nato bestätigt Cyberangriff

Gegenüber der 'Deutschen Presse-Agentur' bestätigte die Nato, dass die Organisation Ziel eines Cyberangriffs geworden ist. Cyberexperten der Organisation befassen sich mit dem Vorfall, der mehrere Websites getroffen habe. Zuvor hatte es in sozialen Netzwerken wie Twitter geheissen, dass prorussische Aktivisten unter anderem die Internetseite des Nato-Hauptquartiers für Spezialoperationen (NSHQ) attackierten. Sie war zeitweise nicht zu erreichen.

Als Beteiligte an dem Angriff wurde unter anderem die russische Hackergruppierung Killnet genannt. Die Gruppe wurde zuletzt auch mit Attacken gegen Internet-Präsenzen des deutschen Bundestages , der Polizei und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in Deutschland in Verbindung gebracht. Auch der Angriff auf die Website des EU-Parlaments geht auf das Konto von Killnet. Die Gruppe ist spezialisiert auf DDoS-Angriffe und hat auch wiederholt italienische Ämter und Firmen angegriffen