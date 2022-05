NCSC ärgert sich weiterhin über ungepatchte Exchange-Server

Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) hat am vergangenen Wochenende ein weiteres Mal über 200 Schweizer Unternehmen mittels eingeschriebenem Brief über deren verwundbare Microsoft-Exchange-Server informiert und sie ermahnt, diese noch nun möglichst schnell zu patchen. Nicht nur dies, das NCSC hat diese Aktion sogar mittels einer Pressemitteilung eigens bekannt gegeben . In dieser Mitteilung kann man den stillen Ärger der NCSC-Leute zwischen den Zeilen deutlich heraushören.

Es gehe um Exchange-Server, so das NCSC, in denen Lücken klaffen, die teilweise seit langem bekannt sind und für die auch längst Patches verfügbar sind. Die Briefe wurden an Unternehmen geschickt, bei denen man auf Server aufmerksam geworden ist, welche nie gepatcht wurden. Ein Teil, so das NCSC, ging auch an Unternehmen, die bereits vor einiger Zeit durch das NCSC informiert worden sind, reagiert haben, und die Sicherheits-Updates damals eingespielt haben. Jedoch hätten sie danach wieder keine Patches mehr installiert. Da in der Zwischenzeit neue Sicherheitslücken aufgetaucht sind, seien ihre Systeme wieder verwundbar und somit potenziell angreifbar.

Das NCSC hatte bereits im Februar dieses Jahres 130 Unternehmen per eingeschriebenem Brief zum Patchen ihrer Server aufgerufen.

Letzte Woche, so das NCSC, habe man zudem damit begonnen, Unternehmen und Behörden via Einschreiben auch auf kritische Verwundbarkeiten in weiteren Produkten wie Beispielsweise von Sonicwall oder F5 zu informieren.