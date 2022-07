Netcetera kauft Lausanner Routenplaner Routerank

Das Schweizer Softwarehaus Netcetera gibt die Übernahme von Routerank bekannt. Man habe den Lausanner Mobilitäts-Spezialisten per Juni 2022 zu 100% übernommen, schreibt Netcetera in einer Mitteilung.

Routerank wurde 2006 vom Mathematiker Jochen Mundiger an der ETH Lausanne gegründet. Er bleibt gemäss der Mitteilung CEO und VR-Präsident des Unternehmens. Auch sollen demnach alle 10 Mitarbeitenden übernommen werden. Routerank habe sich "zu diesem Schritt entschieden, um das Kerngeschäft weiter auszubauen", so Mundiger.

Der Lausanner Anbieter ist auf die Tür-zu-Tür-Routenplanung spezialisiert und will sämtliche Verkehrsträger berücksichtigen können. Die Lösung berechne Routen nach Kriterien wie Preis, Reisezeit und CO2-Emissionen und binde etwa das eigene Auto, den öffentlichen Verkehr, Carsharing, Fahrrad und Fusswege ein, verspricht das Unternehmen.

Die Zürcher Softwareschmiede ist schon länger im Mobilitätsbereich aktiv. Zu den Kunden gehören etwa die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich, die "Liechtenstein Bus Anstalt" (LBA) oder Rail Net Europe. Mit der Übernahme könne man das Mobility-Business und -Angebot erweitern, so Netcetera. "Mit durchgängiger multimodaler Planung, Reiseinformationsbereitstellung und Ticketing können wir den ganzen Reise-Zyklus abdecken", sagt Oliver Aeschlimann, Head of Product & Market Strategy Digital Enterprise. Mit Routerank könne man das Angebot an den Haltestellen ausbauen und auch für Geschäftskunden neue Lösungen bieten, etwa für die Minimierung des CO2-Ausstosses, ergänzt Aeschlimann.

Gleichzeitig verfügt Netcetera durch den Zukauf über einen neuen Standort in Lausanne. Mit diesem "erschliesst sich uns auch die Nähe zu IT-Talenten in der Westschweiz", sagt Gabriele Brechbühl, Managing Director Digital Enterprise bei Netcetera.