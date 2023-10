Netcetera übernimmt Mehrheit an Braingroup

Netcetera hat per Ende August weitere 45% am Hersteller von Finanzberatungs-Software Braingroup übernommen. Mit den 33%, die Netcetera bereits seit 2008 hält , kontrolliert das Software-Haus damit die Mehrheit. Die verbleibenden Anteile würden mehrheitlich vom Leadership Team und von Braingroup-Mitarbeitenden gehalten, teilt Netcetera mit.

Braingroup und Netcetera würden bereits seit über 20 Jahren zusammenarbeiten, sagte CEO Carsten Wengel zu inside-it.ch. "Ihre Software Omnium ist als Whitelabellösung bei über 100 Banken und Versicherungen in der Schweiz im Einsatz", weshalb Braingroup nach der Übernahme "voll auf die Digital-Banking-Strategie von Netcetera einzahlt".

Brand und Mitarbeitende bleiben

Die Marke Braingroup bleibe auch nach der Integration in Netcetera erhalten und niemand von den 51 Mitarbeitenden soll die Stelle verlieren. "Es sind keine Entlassungen vorgesehen", so Carsten Wengel. Im Gegenteil würde man sowohl in der Schweiz und perspektivisch auch im deutschsprachigen Ausland Wachstumspotenzial sehen.

"Die Verträge sind allesamt unterschrieben, das Closing ist für Ende 2023 vorgesehen", so Wengel. Zustimmen müssen auch noch die Wettbewerbsbehörden.