Netguardians und Cybera verstärken Zusammenarbeit

Netguardians mit Hauptsitz in Yverdon-les-Bains und Cybera mit Hauptsitz in Zürich geben eine strategische Partnerschaft bekannt. Netguardians entwickelt eine Betrugspräventionssoftware, die mithilfe künstlicher Intelligenz genaue Kundenprofile erstellt, mit denen jede Transaktion verglichen wird, um das Risiko zu bewerten. Cybera bietet eine globale Plattform zur Online-Meldung von Finanz-Cyberkriminalität und unterstützt Opfer beim Wiederbeschaffungsprozess. Die Plattform teilt nicht-öffentliche Cybercrime-Daten in Echtzeit mit Finanzinstituten.

In einer Mitteilung erklärt Joël Winteregg, Mitbegründer und CEO von Netguardians, die Beträge, die Cyberkriminelle durch Betrug erbeuten, würden jährlich zunehmen. "Durch die Partnerschaft mit Organisationen wie Cybera glauben wir, dass wir diese erheblich reduzieren können. Je mehr wir unsere Kräfte bündeln und Fachwissen austauschen, desto besser können wir die Kriminellen stoppen." Auch für Nicola Staub, Mitgründer und CEO von Cybera, bringt die Zusammenarbeit Vorteile. Sie werde "laufenden Bemühungen ergänzen und der Finanzdienstleistungsbranche dabei helfen, ihre Kunden und ihr Geschäft besser zu schützen".