Neu geschaffene Stelle: Kistler sucht CISO

Kistler braucht Unterstützung im Bereich Informationssicherheit: Die Unternehmensgruppe für Masstechnik ist auf der Suche nach einem oder einer Information Security Officer (CISO). In der neu geschaffenen Stelle soll der oder die neue Verantwortliche dem Unternehmen insbesondere in Sachen Management und ICT-Sicherheit unter die Arme greifen, heisst es im Stellenbeschrieb

Das Unternehmen will so seine ICT-Sicherheitsstrategie ausbauen sowie Sicherheitsstandards gewährleisten beziehungsweise neue umsetzen können. Ausserdem soll die Person auch einen Business-Continuity-Plan etablieren und den systematischen ICT-Risikomanagement-Prozess verantworten. Die neue Person wird künftig eng mit der Geschäftsleitung zusammenarbeiten und sich zudem um das Reporting an interne sowie externe Stakeholder kümmern. Sie soll Mitarbeitende in Sachen ICT-Sicherheit beraten, sensibilisieren und schulen. Weiter kümmert sich der oder die neue CISO um den Betrieb des Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS).

Die gesuchte Person muss laut Stelleninserat 3 bis 5 Jahre Erfahrung in einer vergleichbaren Position, "idealerweise in einem Industrieunternehmen", mitbringen.