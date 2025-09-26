Neue App in Luzern wirft Fragen zum Datenschutz auf

Abo
Misstöne rund um das Thurgauer Amt für Informatik
Laut der 'Thurgauer Zeitung' stehen happige Vorwürfe unter anderem zu Beschaffungen im Raum. Der Amtsleiter weist die Anschuldigungen zurück.
Der Auftrag geht an UMB. Der kantonale Informatikdienst äussert sich zum Gebrauch von VMware und einem möglichen Umstieg.
Das Parlament von Basel-Land beschliesst eine Untersuchungskommission zu dem Millionenabschreiber bei der Kantonalbank.
Der Kanton will seine Digitalisierung weitertreiben, das Budget soll aber im Vergleich zu den letzten Jahren tiefer ausfallen.