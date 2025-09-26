Neue App in Luzern wirft Fragen zum Datenschutz auf

26. September 2025 um 13:11
Abo
image
Foto: Snap Shoot / Unsplash

Eine Interpellation im Stadtparlament verlangt Antworten zur App "Bontrebo" der Sozialen Dienste. Auch, weil deren Daten in der Azure-Cloud gespeichert werden.

Ende August gab die Stadt Luzern mehrere digitale Neuerungen bei ihren Sozialen Diensten bekannt. Dazu gehört auch die Einführung der App "Bontrebo". Die App ist für die digitale Kommunikation zwischen Fachpersonen und Klientinnen sowie Klienten vorgesehen. "Bontrebo soll den Zugang zu Unterstützung erleichtern und bestehende Kommunikationskanäle wie persönliche Gespräche oder Telefonate sinnvoll ergänzen, nicht ersetzen", teilte die Stadt zur Lancierung mit.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

imageAbo

Misstöne rund um das Thurgauer Amt für Informatik

Laut der 'Thurgauer Zeitung' stehen happige Vorwürfe unter anderem zu Beschaffungen im Raum. Der Amtsleiter weist die Anschuldigungen zurück.

publiziert am 26.9.2025
imageAbo

Tessin beschafft VMware-Lizenzen

Der Auftrag geht an UMB. Der kantonale Informatikdienst äussert sich zum Gebrauch von VMware und einem möglichen Umstieg.

publiziert am 26.9.2025
image

Landrat setzt PUK zu BLKB und Radicant ein

Das Parlament von Basel-Land beschliesst eine Untersuchungskommission zu dem Millionenabschreiber bei der Kantonalbank.

publiziert am 26.9.2025
image

Thurgau senkt Budget für Digitalisierung

Der Kanton will seine Digitalisierung weitertreiben, das Budget soll aber im Vergleich zu den letzten Jahren tiefer ausfallen.

publiziert am 26.9.2025