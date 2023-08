Neue Berufslehre "Entwickler/in digitales Business" ist gefragt

Im Mai 2021 hatte ICT-Berufsbildung Schweiz begonnen, das neue Berufsbild "Entwickler/in digitales Business" mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) zu definieren. Im Laufe dieses Jahres nahm diese neue IT-Ausbildungsrichtung die letzten Hürden und Anfang August starteten die ersten Lernenden.

Wie ICT-Berufsbildung nun meldet, ist die Nachfrage nach der neuen Ausbildung gut, sowohl bei Auszubildenden als auch bei den Anbietern von Lehrstellen: Bereits hätten über 100 junge Menschen in der ganzen Schweiz diese 4-jährige Berufslehre begonnen. Für das kommende Jahr 2024 hätten zudem 30 Unternehmen und Verwaltungen rund 80 weitere Lehrstellen ausgeschrieben.

Die Bezeichnung "Entwickler/in digitales Business" ist vielleicht nicht ganz glücklich gewählt, weil man dabei zuerst an Softwareentwicklung denkt. Der Lehrgang soll aber wesentlich mehr beinhalten und Absolventen und Absolventinnen dazu befähigen, sich bei Unternehmen und Verwaltungen "um die Prozesse der Digitalisierung im Grossen und Ganzen" kümmern zu können, so ICT-Berufsbildung. Eine entsprechende Berufslehre an der Schnittstelle von Menschen, Wirtschaft und Technik habe es bisher jedoch noch nicht gegeben.

Die Lernenden sollen Fragestellungen im digitalen Geschäftsalltag analysieren und darauf basierend Prozesse, Produkte und Geschäftsmodelle optimieren können. Dabei ist die Arbeit mit Daten ein wichtiger Teil. Ihnen soll beigebracht werden, Daten zu erheben, zu analysieren und zu visualisieren und daraus Lösungsvorschläge abzuleiten.

In Projekten sollen sie zudem in ständigem Austausch mit diversen Stakeholdern stehen, zum Beispiel Fachspezialistinnen und -spezialisten aus verschiedenen Bereichen, Auftraggebende oder Anwenderinnen und Anwender. Zentral seien daher auch Soft Skills, die den Lernenden nebst den relevanten technischen Fachkompetenzen vermittelt werden, so ICT-Berufsbildung.