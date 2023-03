Neue Cybersecurity-Fachkräfte erhält das Land

Im vergangenen November fanden die eidgenössischen Berufsprüfungen für "Cyber Security Specialist EFA" und "ICT Security Expert ED" statt. 42 respektive 4 Personen haben jetzt ihre entsprechenden Fachausweise und Diplome erhalten, teilt ICT-Berufsbildung mit. Das ist eine Steigerung gegenüber den insgesamt 31 erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen vom Vorjahr.

"Um die Sicherheit der kritischen Infrastrukturen und des Wirtschaftsstandorts Schweiz zu gewährleisten, ist die nachhaltige Versorgung durch qualifizierte Fachkräfte essenziell", schreibt der Verband. Er beruft sich dabei auch auf eine in seinem Auftrag durchgeführte Studie des Instituts für Wirtschaftsstudien Basel IWSB: Demnach werden in der Schweiz bis ins Jahr 2030 60% zusätzliche ICT-Security-Fachkräfte benötigt.

Ein starkes Wachstum sei aber bereits in vollem Gange, so ICT-Berufsbildung. Seit 2010 hat sich die Zahl der Security-Fachkräfte auf 5100 verdreifacht. Ebenso steigt die Anzahl der Teilnehmenden der Berufsprüfung "Cyber Security Specialist EFA". Diese hat sich seit der erstmaligen Durchführung im Jahr 2020 vervierfacht. Um für einen weiteren Nachschub an Fachkräften zu sorgen, hat ICT-Berufsbildung Schweiz auch das Patronat für die vordienstliche Cyber-Ausbildung SPARC übernommen und fördert die Entwicklung von Talenten, etwa indem der Verband die Swiss Hacking Challenge unterstützt und die Berufsmeisterschaften in Cybersecurity durchführt.