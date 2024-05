Neue Direktorin für Förderagentur Innosuisse gewählt

Der Verwaltungsrat von Innosuisse hat Dominique Gruhl-Bégin zur neuen Direktorin gewählt. Der Bundesrat habe dieser Wahl zugestimmt, wie er mitteilt. Die neue Innosuisse-Direktorin werde ihre Stelle ab dem 12. August 2024 übernehmen.

Die bisherige Direktorin Annalise Eggimann tritt aus Altersgründen zurück. Bis zu ihrer Pensionierung im Frühjahr 2025 werde sie weiterhin als Delegierte ihr Amt als Vorsitzende der Innosuisse-Präsidentschaft des europäischen Netzwerks der Innovationsagenturen TAFTIE ausüben, heisst es weiter.

Dominique Gruhl-Bégin ist schweizerisch-kanadische Doppelbürgerin und begann ihre berufliche Laufbahn als wissenschaftliche Assistentin an der Universität Montreal, bevor sie als Management-Beraterin und Spezialistin im Bereich Supply-Chain-Management in den USA und in der Schweiz tätig war. Sie verfügt über einen Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften und hat einen weiteren Masterabschluss in Kunstgalerie- und Museumsstudien an der Universität Leeds erworben. Weitere berufliche Stationen der 48-Jährigen umfassen eine Kunstgalerie, die öffentliche Verwaltung, die kanadische Botschaft in Bern und aktuell den Startup-Förderer Serpentine Ventures, wo sie als CEO amtet.