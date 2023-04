Neue Leitung für Datastore in der Romandie

Datastore ernennt Alexandre Lovin zum neuen Managing Director Romandie, teilt der VAD mit. Er werde für die Leitung der Geschäftsaktivitäten des Unternehmens in der französischsprachigen Schweiz und die Förderung des Wachstums in dieser strategischen Region verantwortlich sein.

Lovis bringe über 20 Jahre Erfahrung in der ICT-Branche und aus zahlreichen Führungsfunktionen in den Bereichen Verkauf, Marketing und Geschäftsentwicklung mit. Seit 2006 war er für Dell in Genf tätig, zuletzt als Data Center Sales Leader. Zu seinen weiteren Karrierestationen gehören Iomega International und Citroën Suisse.

Alexandre Lovis tritt die Nachfolge von Nathan Reiczyk an, der seit 2019 die Position des Managing Director Romandie innehatte. Unter Reiczyks Führung habe das Unternehmen sein Vertriebsnetz gestärkt und seine Präsenz auf dem Schweizer Datacenter- und Cybersecurity-Markt ausgebaut. Datastore ist an den Standorten Spreitenbach (AG) und Gland (VD) tätig.