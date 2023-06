Neue Leitung für NTT Data Schweiz

NTT Data stellt die Leitung in der Schweiz neu auf. Als General Manager verantwortet Christian Seider ab sofort alle Landesaktivitäten, teilt das Unternehmen mit. Er folgt auf Pierre Klatt, der die Position seit August 2020 innehatte. Klatt werde NTT Data als Berater weiter zur Verfügung stehen.

Christian Seider stiess 2015 von IBM Global Business Services zu NTT Data DACH und arbeitete in unterschiedlichen Positionen. In den vergangenen 3 Jahren leitete er die Bereiche Manufacturing, Pharma & Lifescience, Transport & Logistics, Consumer Packaged Goods (CPG)/Retail und Energy & Utilities.

"Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, einen unserer wichtigsten Wachstumsmärkte mit einem grossartigen Team weiterzuentwickeln", erklärt Christian Seider in der Mitteilung. Stefan Hansen, CEO und Vorsitzender des Vorstands NTT Data DACH sagt: "Wir möchten NTT Data in der Schweiz als den bevorzugten Innovationspartner rund um das Thema Digitalisierung positionieren und sehen grosses Potenzial. Mit Christian Seider setzen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit an die Spitze des Schweizer Teams."