Neue Plattform soll Schweizer Organisationen sicherer machen

Vor einem Jahr wurde die Stiftung Digivolution gegründet. Massgeblich auf Initiative von Gérald Vernez, der dafür seinen Posten als Cyberchef der Armee verlassen hatte und seither als Direktor der Stiftung amtet. Die Kernaufgabe von Digivolution besteht Im Betrieb einer Beobachtungsstelle für die digitale Mutation. Sie bietet Analysen und Empfehlungen an, die für alle zugänglich sind, in erster Linie jedoch für Entscheidungsträger.

Um die Entscheidungsträger zu unterstützen, wurde jetzt die Plattform DV-Net gestartet. Mit einem Abonnementservice soll ein "wachsendes Angebot an Wissen" geschaffen werden, heisst es dazu. Die Plattform soll es den Teilnehmenden ermöglichen, "über den vorherrschenden technischen Ansatz hinauszusehen, und zwar mithilfe von Kartografien, die zahlreichen Bereiche, wie politische Entscheidungen, Lieferketten, Recht, Geopolitik, Ressourcen, Demografie, digitale biologische und physikalische Innovationen und bedeutende Veranstaltungen abdecken". DV-Net soll sowohl als Ort des Austauschs als auch als Anlaufstelle für Fragen der Abonnenten dienen.

Die Plattform befindet sich bis Ende Juni 2022 in der ersten Pilotphase, zu der eine Auswahl von Kantonen, Unternehmen und Experten eingeladen werden. "In der zweiten Pilotphase, von Juli bis Ende Oktober, können Interessenten vor der vollständigen Inbetriebnahme des Dienstes von einem Early-Bird-Abonnement mit einem erheblichen Rabatt profitieren", so die Mitteilung. Ab November werde DV-Net dann für alle verfügbar sein.