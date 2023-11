Neue Seco-Plattform für Kontrolle flankierender Massnahmen

Der Bund, genauer gesagt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), wird künftig eine neue Plattform betreiben, die Organen zur Verfügung steht, die für den Vollzug der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit zuständig sind. So sollen diese Stellen Informationen zu Kontrollen und allfälligen Sanktionen gegen fehlbare Unternehmen auf sicherem Weg elektronisch übermitteln können.

Mit einer zentralen Plattform soll eine möglichst flächendeckende Nutzung durch Vollzugsorgane ermöglicht werden, heisst es in einem Bericht des Bundesrats. Das Seco hat seinen IT-Dienstleister ISCeco mit der Einrichtung und dem Betrieb beauftragt. Es sei ein wichtiger Schritt in der Digitalisierung, erklärte das Seco im Zuge des Pilotprojekts

Gesetzesgrundlage tritt 2024 in Kraft

Für den Betrieb und die Bereitstellung einer Plattform für die elektronische Kommunikation durch den Bund braucht es eine explizite gesetzliche Grundlage in der Entsendeverordnung (EntsG), da darüber auch besonders schützenswerte Daten ausgetauscht werden können.

Diese wurden durch eine Revision geschaffen, die im Sommer vom Parlament verabschiedet wurde. Der Bundesrat hat nun entschieden, die Änderungen per Anfang 2024 in Kraft zu setzen, wie er mitteilt.

Es ändere sich zwar die Art der Datenübermittlung zwischen den Vollzugsorganen, nicht aber die Datenbearbeitung. Die kantonalen Amtsstellen bleiben somit für die Richtigkeit und die Bearbeitung von Auskunfts- und Berichtigungsbegehren verantwortlich. Auch bleibe das jeweilige kantonale Datenschutzrecht massgebend.

Verschlüsselte Kommunikation und 2FA

Gleichzeitig hat der Bundesrat in der Entsendeverordnung die entsprechenden Ausführungsbestimmungen erlassen. Dabei gehe es hauptsächlich darum, dass das Seco als Plattform-Betreiber die Verantwortung für die Datensicherheit trage, so die Mitteilung. Die Bestimmungen betreffen unter anderem die technischen Anforderungen an die Plattform und an die Schnittstelle, die Zugriffsrechte der Kontrollorgane auf die Daten sowie die zulässige Aufbewahrungsdauer für die Daten auf der Plattform.

Mt ihrem Schnittstellenkonzept lasse sie sich mit einem Briefkastensystem vergleichen, wird im Bericht ausgeführt. Ein Organ lade Daten von seinem System über eine Schnittstelle auf die Plattform, ein anderes könne sie dort zur Bearbeitung für sich herunterladen.

Daten sollen verschlüsselt übermittelt und während 12 Monate aufbewahrt werden. Der Zugriff soll mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) über das "eIAM"-Portal erfolgen.