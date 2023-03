Neue Strategie: "Konsequent durchgängige digitale Behördenleistungen"

Knapp 4 Jahre ist es her, seit der Bundesrat die "E-Government-Strategie Schweiz 2020–2023" verabschiedete . Darin war zum Beispiel festgehalten, dass auch in Verwaltungen das Prinzip "Digital first" gelten solle.

Deckblatt der neuen Strategie.

Nun ist klar, was darauf folgt: Die neue Strategie "Digitale Verwaltung Schweiz 2024-2027" wird die alte E-Gov-Strategie ablösen. "Mit ihr legen Bund, Kantone, Städte und Gemeinden gemeinsam fest, wie die digitale Transformation der Verwaltungen beschleunigt und gemeinsam vorangetrieben wird", heisst es im Entwurf des Papiers, der inside-it.ch vorliegt. Hinter dem Papier stehen die Digitale Verwaltung Schweiz, der Bund, die Konferenz der Kantonsregierungen sowie die Schweizerischen Städte- und Gemeindeverbände.

Aus "Digital first" wird "Digital only"

Im Leitbild der Strategie steht, dass "die Verwaltungen von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden als vernetztes Gesamtsystem konsequent durchgängig digitale Behördenleistungen erbringen". Sämtlichen Anspruchsgruppen werde eine "effektive, transparente und sichere digitale Interaktion mit öffentlichen Verwaltungen" ermöglicht.

Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, sollen digitale und analoge Behördenleistungen "optimiert oder neu gedacht" werden. Erwähnt wird das Stichwort "Nutzerzentrierung", welches Verwaltungen verpflichtet, ihre Dienstleistungen so anzubieten, dass sie unabhängig von Sprachkenntnissen und geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen genutzt werden können. Bei der Entwicklung der digitalen Behördenleistungen gilt "Security und Privacy by Design". Ebenso sollen Verwaltungsdaten für digitale Behördendienstleistungen mehrfach genutzt sowie das "Once Only"-Prinzip eingehalten werden. Dieses verpflichtet Behörden, Stammdaten nur einmalig zu erfassen. Dabei soll die Cloud helfen: "Es werden bevorzugt Technologien verwendet, die eine einfache und niederschwellige Mehrfachnutzung ermöglichen, wie insbesondere Cloud-Technologien", heisst es im Papier

Am bisherigen Prinzip "Digital first" hält das neue Strategiepapier nicht nur fest, sondern weitet es zu "Digital only" aus, wenn es um Prozesse gegenüber der Wirtschaft und innerhalb der Verwaltung geht. Diese seien "vollständig digital zu vollziehen".

Schweizweite Einführung der E-ID als Ziel

Im Strategiepapier nennen die Autorinnen und Autoren 6 strategische Schwerpunkte und Ziele. Unter anderem soll "One-Stop Government" realisiert werden. Darunter ist ein Zugang zu allen digitalen Behördenleistungen zu verstehen. Allen Gemeinwesen sollen dafür bis spätestens 2027 gemeinsame Serviceplattformen zur Verfügung stehen.

Ebenso soll bis Ende 2027 die E-ID eingeführt und nutzbar gemacht werden, ebenso ein digitaler Führerausweis. Nicht zuletzt soll "Cloud-enabled Government" ermöglicht werden. "Die Verwaltung verfolgt einen hybriden Multi-Cloud-Ansatz", heisst es. Bund, Kantone, Städte und Gemeinden würden unter Einbezug von Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft "die interdisziplinären Fragestellungen der Cloudnutzung ganzheitlich angehen". Gefördert werden soll "insbesondere die gemeinsame Datenbewirtschaftung und die Sekundärnutzung von Daten."