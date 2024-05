Neue Vetriebschefin für HPE Schweiz

HPE Schweiz hat eine neue Vertriebschefin ernannt. Rebecca Dal Canton verantwortet den Bereich neu in der Deutschschweiz und im Tessin. In der Romandie bleibt Stéphane Gorjux am Ruder. Sie folgt auf Thomas Eschbach, der zu Global IT gewechselt ist, wie HPE auf unsere Anfrage mitteilt.

Dal Canton arbeitet bereits seit gut 16 Jahren für HPE. Zuletzt leitete die studierte Betriebswirtin ein Team in Barcelona, das Schweizer HPE-Partner beim Vertrieb unterstützt. Zuvor war sie in verschiedenen Positionen im Produktmanagement und Vertrieb tätig

Wie HPE mitteilt, verantwortet Dal Canton in ihrer neuen Rolle das Account Management und unterstützt dabei das gesamte Portfolio des Unternehmens.