Neuenburg will seine KI-Initiativen koordinieren

Wie der Kanton Neuenburg bekannt gibt, will er eine Amtsstelle für Datenwissenschaft und Künstliche Intelligenz schaffen, die bereichsübergreifend Projekte und Initiativen koordinieren und begleiten sowie den Austausch zwischen den Dienststellen fördern kann.

Die neue Amtsstelle soll dem Statistikdienst angegliedert und auch eng mit dem kantonalen Informatikservice (SIEN) zusammenarbeiten. Aufgebaut wird sie von Géraldine Schaller-Conti, die derzeit beim Statistikdienst tätig ist und zur KI-Beauftragten ernannt wurde. Schaller-Conti soll auch andere bereichsübergreifende und betroffene Fachabteilungen einbeziehen.

Diese Organisation ziele darauf ab, die Kohärenz der KI-Projekte innerhalb der Kantonsverwaltung zu stärken, eine Vielzahl isolierter Initiativen zu vermeiden und die vorhandenen Kompetenzen zu bündeln, so die Kantonsregierung. Die Abteilung werde die Dienststellen bei der Entwicklung von Projekten im Zusammenhang mit Datenwissenschaft und KI sowie beim professionellen Einsatz von KI-Tools beraten. Sie werde auch die Schulung der Mitarbeitenden koordinieren und neue Praktiken und Anwendungen in diesem Bereich beobachten. Darüber hinaus könne sie Gemeinden unterstützen und sich an überkantonalen, nationalen und sogar internationalen Projekten beteiligen.

Zu den Aufgaben der neuen Amtsstelle soll es auch gehören, eine ethische und nachhaltige Nutzung von KI-Systemen zu gewährleisten, schreibt der Kanton. Sie solle die ethischen, rechtlichen und ökologischen Herausforderungen im Zusammenhang mit KI kennen und berücksichtigen und werde eng mit anderen Querschnittsstellen zusammenarbeiten, um einen ethischen Einsatz der Technologie zu fördern und nachhaltige Praktiken zu unterstützen.