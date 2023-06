Neuer CEO für Fintech Additiv

Additiv bekommt einen neuen CEO: Nils Frowein wird am 1. Juli 2023 den Chefsessel des Fintechs besetzen. In seiner neuen Position soll Frowein das Wachstum des Unternehmens vorantreiben, heisst es in einer Mitteilung. Ausserdem wolle er Wealth- und Vorsorgelösungen unterschiedlichen Kundengruppen zugänglich machen. Vor Additiv war Frowein CEO des Versicherers Swiss Life International.

"Mit seiner Unterstützung werden wir unsere führende technologische Positionierung nutzen, um das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, unser internationales Wachstum zu beschleunigen und unsere Kunden aktiv bei der Transformation der Finanzindustrie zu begleiten", sagt Additiv-Gründer Michael Stemmle zum Neuzugang. Er wird das Unternehmen als Gründer gemeinsam mit Nils Frowein weiterhin leiten.