Neuer CEO und Entlassungen beim Spyware-Hersteller NSO

Der Aufschrei war gross, als vor über einem Jahr herauskam, dass der israelische Überwachungssoftware-Dienstleister NSO Journalisten und Menschenrechtsaktivisten mit seiner Pegasus-Software überwacht hat. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen forderten danach eine stärkere Regulierung für die Technologie. Ein paar Monate später stellten die US-Behörden den Konzern auf eine schwarze Liste , weil der Einsatz des Spionage-Tools gegen die Interessen des Landes verstösst.

Nun scheint das Unternehmen auch in finanzielle Schwierigkeiten geraten zu sein. Wie diverse internationale Medien berichten, ist Shalev Hulio, CEO und Mitgründer von NSO, von seinem Amt zurückgetreten. An seine Stelle rückt der bisherige Vorstand für das operative Geschäft, Yaron Shohat, der auch den angestrebten Reorganisationsprozess leiten werde. Das verschuldete Unternehmen will sich demnach künftig auf die Nato-Mitgliedsstaaten als Kunden konzentrieren, sagte der neue CEO bei seiner Einführung.

Ebenfalls wurde bekannt, dass der Konzern rund 100 seiner insgesamt 750 Mitarbeitenden entlassen will. Das Unternehmen selbst spricht dabei von einer "Umstrukturierung" und davon, dass NSO "auf die nächste Phase des Wachstums" vorbereitet werde. In israelischen Medien wurde zudem darüber spekuliert, dass der zurückgetretene CEO Shalev Hulio nun im Hintergrund nach einem Käufer für sein Unternehmen suchen will.