Neuer Channel Manager beim CPS-Spezialisten Claroty

Das auf Security für "Cyber-physische Systeme" (CPS) spezialisierte US-Unternehmen Claroty hat mit Ismayil Basusta einen Channel-Manager für die Region DACH und Eastern Europe eingestellt. Mit CPS meint Claroty Systeme im Bereich Gebäudetechnik, sowie in Bereichen wie Industrie oder Healthcare, die heutzutage über das Internet angegriffen werden können. Basusta soll nun unter anderem die Partnerlandschaft für diese Bereiche auf- und ausbauen. Dazu sollen in Zukunft auch Partner des Anfang dieses Jahres übernommenen IoT-Security-Anbieters Medigate gehören.

Ismayil Basusta verfügt laut Claroty über 25 Jahre Erfahrung im IT-Vertrieb. Zuletzt war er Channel Director DACH bei Vertiv, davor ebenfalls Channel-Manager DACH bei NEC Display Solutions.

Gemäss Basusta verzeichnet sein neuer Arbeitgeber gegenwärtig einen Zuwachs der Partneranfragen. "Unternehmen erkennen aufgrund der aktuellen Sicherheitslage und gesetzlicher Vorgaben einen akuten Handlungsbedarf."

Gleichzeitig meldet der CPS-Spezialist, dass er einen globalen Vertriebsvertrag mit Westcon Comstor abgeschlossen hat. Dies sei ein Zeichen dafür, dass man verstärkt auf ein 2-Tier-Vertriebsmodell setzen wolle. Claroty wurde 2015 gegründet, hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten.