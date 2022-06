Neuer Chef bei Devolo Schweiz

Wie Devolo Schweiz mitteilt, verlässt der bisherige Country Manager Jean-Claude Jolliet das Unternehmen per Ende Juni. Sein Nachfolger wird Christoph Dubsky, der bereits Country Manager für Devolo in Österreich ist und in Zukunft beide Länderniederlassungen leitet.

Dubsky ist schon seit 2012 Country Manager in Österreich für den Heimnetzwerkspezialisten. Laut seinem Linkedin-Profil arbeitet er seit 2007 für das Unternehmen. Davor durchlief er berufliche Stationen bei Tech Data, Logitech und Creative Labs.