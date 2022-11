Neuer Chef bei HP Schweiz

Adrian Müller erhält beim HP-Konzern ein deutlich grösseres Verantwortungsgebiet: Der bisherige Geschäftsführer von HP Switzerland ist zum neuen Geschäftsführer von HP Deutschland ernannt worden. Gleichzeitig wird er auch die Gesamtverantwortung für die DACH-Region übernehmen, wie das Unternehmen mitteilt. Sein Nachfolger bei HP Schweiz wird Peter Zanoni.

Adrian Müller kann mittlerweile als HP-Veteran bezeichnet werden. Er hat schon seit 2003 in verschiedenen Rollen im Management von HP in der Schweiz gearbeitet. 2015, nach der Aufspaltung des Konzerns in HPE und HP Inc., übernahm er dann die Leitung der Schweizer Niederlassung von HP Inc.