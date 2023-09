Neuer Chef bei SEC Consult Schweiz

Stefan Merz, der frühere Chef von SEC Consult Schweiz, hat das Unternehmen verlassen und ist seit Anfang September Head of Consulting Services bei United Security Providers . Nun hat SEC Consult seinen Nachfolger bekannt gegeben.

Es handelt sich um Thomas Houiellebecq, der seit 2021 für das Unternehmen arbeitet. Als Head of Cybersecurity Consulting Switzerland soll er in Zukunft sowohl das Portfolio als auch das Team des Cybersecurity-Dienstleisters in der Schweiz erweitern.

Der 34-Jährige hat an der University of South Wales Computerforensik studiert. Ab 2013 arbeitete er für EY bevor er 2017 in den Security-Bereich von Aon wechselte. Bei SEC Consult startete er 2021 als Security Consultant und Senior Account Manager.