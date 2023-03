Neuer Chef für Zuger Fintech Ecoo

Ecoo bekommt einen neuen CEO. Marco Reber arbeitet seit dem 1. März als Chef des Zuger Fintechs. Er übernimmt die Nachfolge von Marc van Nuffel, der die Funktion seit vergangenem Jahr ad interim innehatte.

Reber bringt Erfahrungen aus Grossunternehmen mit. Vor Ecoo arbeitete er etwa als Head of Digital Business Services bei den SBB. Auch die Post und Swisscom gehören zu seinen früheren Karrierestationen. Nebenbei ist er Verwaltungsratspräsident von Helloswitzerland und Dozent an der WKS Bern im Bereich "Strategisches Management, Change & Innovation". Reber studierte unter anderem an der Universität St. Gallen, an der Fachhochschule Nordwestschweiz sowie an der HFW Bern.

Der neue CEO wird sich laut Mitteilung auf Marktpositionierung und Kundenorientierung fokussieren. Weiter werde er auch die Organisation weiter aufbauen und die notwendigen Strukturen anpassen.

Marc van Nuffel bleibt weiterhin Verwaltungsrat und unterstützt das Unternehmen bei technischen Fragen.

Ecoo betreibt eine Plattform, die Blockchain-Technologie für Normalbürgerinnen und -bürger nutzbar machen will. Eigenen Angaben zufolge beschäftigt das Zuger Unternehmen derzeit 13 Mitarbeitende.