Neuer CISO für Check Point

Check Point bekommt eine neue Cybersecurity-Führungskraft in der EMEA-Region. Im April hat Marco Eggerling die Position des Chief Information Security Officers (CISO) übernommen, teilt der Security-Anbieter mit. Von Zürich aus wird er Organisationen und Unternehmen in ganz Europa beraten und das "Office of the CISO-Organisation" des VP of Technology Avi Rembaum verstärken.

Der neue CISO werde sich mit Vorstandsmitgliedern, CIOs und anderen CISOs sowie IT-Sicherheitsverantwortlichen austauschen, so Check Point. Weiter unterstütze er sie bei der Entwicklung von Strategien und der Auswahl geeigneter Lösungen zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit von Unternehmen und insbesondere zur Verhinderung von Cyberangriffen.

Marco Eggerling arbeitet seit zwei Jahrzehnten in der Informationssicherheit. Vor seinem Wechsel zu Check Point war er laut seinem Linkedin-Profil unter anderem für Deloitte und Cisco tätig. Zuletzt war er über zwei Jahre als Security Advisor EMEA bei Splunk. Seinen Abschluss in International Business Management machte er an der University of Cumbria und den Master of Law an der University of Edinburgh. "Ich habe mich vor über 20 Jahren für eine Karriere in der Informationssicherheit entschieden, weil die Branche dynamisch genug ist, um sich schnell an neue Gegebenheiten anzupassen, und weil unsere Arbeit Organisationen hilft, resilienter zu werden", sagt Marco Eggerling.

Erst im Januar hat der Security-Anbieter einen neuen Channelchef ernannt und gleich auch noch 3 weitere neue Leute ins Channel-Team geholt.