Neuer Commvault-Chef verspricht Kontinuität in der Schweiz

Commvault hat schon wieder einen neuen Schweiz-Chef, titelten wir Ende Januar 2023 . Die Vorgängerin von Nicolas Veltzé, Cynthia Spaeni-Kopitar, war nur 4 Monate im Amt. Auch Channel-Manager Giuseppe Gallo und dessen Vorgängerin Sonia Perez waren weniger als ein Jahr für das Unternehmen tätig, bevor sie den Data-Protection-Spezialisten wieder verliessen. Wir haben Nicolas Veltzé im Interview gefragt, warum es zu den frühzeitigen Wechseln kam und weshalb sich die Situation nun stabilisieren soll.

Warum kam es zu den Kurzaufenthalten in der Geschäftsleitung, Herr Veltzé? Es waren persönliche Entscheidungen der Mitarbeitenden und diese gilt es zu respektieren. Für Kunden und Partner gab und gibt es keine Beeinträchtigungen durch die Wechsel.

Aber dass es gleich zweimal in so kurzer Zeit passiert, erstaunt dann doch. Solche Wechsel kommen vor, und dass sie zeitlich so eng beieinander liegen, ist zufällig. Sie hatten nichts mit der Unternehmensstruktur zu tun.

Sie übernehmen die Verantwortung für die Schweiz, zusätzlich zu Österreich und zu Südosteuropa. Mussten Sie lange überlegen vor Ihrer Zusage? Gar nicht, das war eine sehr schnelle Entscheidung. Die Schweiz ist ein überaus attraktiver Markt mit vielen global agierenden Konzernen.

Aber nochmal: So kurzfristige Wechsel, gerade an der Spitze eines Unternehmens, sind für Kunden erstmal nicht cool. Natürlich ist Kontinuität wesentlich. Daher war es mir wichtig, sofort nach meinem Stellenantritt in der Schweiz mit den wichtigsten Partnern und Kunden engen Kontakt aufzunehmen und ihnen zu versichern, dass es nahtlos weitergeht wie bisher.

Wie viele Mitarbeitende haben Sie in der Schweiz? Zehn, acht davon betreuen aktiv den Markt. Zudem teilen wir die Ressourcen mit anderen Ländern, wenn es um Marketing oder Partnermanagement geht.

Auf welche Unternehmen zielen Sie ab, ab welcher Grösse wird es interessant? Wir haben auch Produkte für Ein-Mann-Betriebe. Interessant wird es aber in einer anderen Grössenordnung, ich würde sagen ab 1000 Mitarbeitenden aufwärts.

Was wollen Sie anders machen als Ihre Vorgänger? Bislang waren wir sehr leise in unserem Auftreten, vor allem, was Marketingaktivitäten betrifft. Das wollen wir ändern und unter anderem bei verschiedenen Kongressen und Veranstaltungen präsent sein.

Wenn Sie das so formulieren, klingt das eher nach einem kulturellen, globalen Versäumnis und nicht nach einem Schweiz-spezifischen. Ja, da haben Sie recht. Aber das wurde erkannt und wird nun angegangen.

Wie hoch ist Ihr Marktanteil in der Schweiz? Unter 10%. Gemessen an unseren Möglichkeiten ist das niedrig. Das können wir toppen. Aber ich will mich da jetzt nicht konkret festlegen.

Dabei wollte ich das jetzt gerade fragen. Soll sich der Marktanteil verdoppeln? Ja, ich hoffe, das wird in den nächsten 3 bis 5 Jahren Wirklichkeit.

Wenn Sie den Schweizer Markt mit ihren beiden anderen Regionen, Österreich und Südosteuropa vergleichen, wie steht dieser da? In Südosteuropa sind wir seit 3 Jahren indirekt vertreten. Verglichen mit Österreich ist die Schweiz punkto Umsatz zwei bis dreimal so gross.

Also investieren Sie in der Schweiz auch doppelt bis dreimal so viel von Ihrer Zeit oder wie organisieren Sie sich persönlich? In Südosteuropa sind wir gut über unser Partner-Ökosystem vertreten. Mein Hauptaugenmerk liegt also aktuell auf der Schweiz und Österreich. Ich wohne in Wien, bin aber jede zweite Woche für 3 Tage entweder in Zürich oder in Genf, um Zeit mit Partnern, Kunden und dem Team zu verbringen.