Neuer COO für DTI Schweiz

DTI Schweiz hat per 1. September die Geschäftsleitung ausgebaut. Neu hinzugekommen ist gemäss einer Mitteilung Stefan Schmid, der den Betrieb künftig als Chief Operating Officer zusammen mit CTO Peter Angehrn und CEO Kaspar Tappolet leiten soll. Mit seiner Arbeit soll er dafür sorgen, dass die gesamte DTI Gruppen-Strategie in der DACH-Region rund um das Digitalisierungs-Ökosystem weiter ausgebaut wird.

Vor seinem Wechsel zum Systemintegrator und Datenanalyse-Anbieter arbeitete Schmid in der Geschäftsleitung von Trendcommerce und fungierte dort ebenfalls in der Position des COO. Davor war er 5 Jahre für die BSG Unternehmensberatung als Management- und Technologieberater in den Feldern R&D, Industrie und E-Government unterwegs. Stefan Schmid verfügt über einen Abschluss als Dipl. Ing. ETH in Elektrotechnik und Informationstechnologie sowie über einen Executive MBA der Universität Liechtenstein.

Für das Digitalisierungs-Ökosystem bringe er langjährige Expertise in den Bereichen Customer Communications und Output Management mit und ergänze die Themen um IDP, AI, Content Service, CCM und Search, heisst es von DTI weiter.