Neuer CTO für Skyguide

Der Verwaltungsrat von Skyguide hat Götz Ardey per 1. September als Chief Technology Officer eingesetzt. Ardey ist seit 2012 bei der Flugsicherung tätig, zunächst als Leiter Communication, Navigation and Surveillance (CNS) im Bereich Technologie & Engineering. Im Juli 2025 hatte er interimistisch die CTO-Rolle übernommen.

Ardey bringe umfangreiche technische und strategische Erfahrung aus der Luftfahrtindustrie mit. Bis 2011 hatte er verschiedene Führungspositionen innerhalb der Lufthansa Group inne. Während seiner Zeit bei Skyguide habe er massgeblich zu wichtigen Projekten und der Neudefinition der Strategie des Geschäftsbereichs Technologie & Engineering beigetragen, schreibt das Unternehmen.

"Götz Ardeys umfassende Branchenexpertise, seine Führungserfahrung, seine Kenntnisse über Skyguide sowie den technologischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, machen ihn zur idealen Besetzung für die Leitung unserer technischen Abteilung", sagt Skyguide-CEO Alex Bristol.

Pannen und Modernisierungsdruck

Skyguide hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit IT-Pannen zu kämpfen und steht vor grossem Modernisierungsdruck. Damit sei man nicht allein, betont das Unternehmen in der Mitteilung. Eine alternde Technik und der wachsende Flugverkehr würden international Herausforderungen mit sich bringen.

Mit dem Programm Virutal Center will Skyguide die Digitalisierung der Flugsicherung vorantreiben und das technische Setup modernisieren. Das Vorhaben umfasst neben zahlreichen Digitalisierungsprojekten auch die virtuelle Zusammenführung der Flugsicherung Genf und Zürich, die heute unabhängig voneinander funktionieren.

Die zunächst auf 262 Millionen Franken veranschlagten Arbeiten wurden im Jahr 2011 aufgenommen und sollten – in drei Etappen – 2024 abgeschlossen werden. Es folgten Mehrkosten und Verzögerungen. Zuletzt war von einem Abschluss im Jahr 2034 die Rede.

In mehreren Prüfungen stellte die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) fest, dass die Kosten sich erhöhten und aufgrund von Verzögerungen die erwarteten Kosteneinsparungen ausbleiben respektive sich nach hinten verschieben. Zudem wurden die erhofften Einsparungen nach unten korrigiert.

Programm Virtual Center wird vorzeitig beendet

Wie Skyguide nun mitteilt, wird das Virtual-Centre-Programm per Ende 2027 beendet. Bis dahin werde es einen Reifegrad erreicht haben, das den strategischen Zielen von Skyguide gerecht werde. Diese Entscheidung stütze sich sowohl auf laufende interne Evaluierungen als auch auf Empfehlungen der EFK.

An ihrem Ziel, das prognostizierte Verkehrswachstum sowie die zunehmende Schwankung im Luftverkehr "mit modernen und virtualisierten Systemen sicher, effizient und flexibel zu bewältigen", halte die Flugsicherung fest. Spätestens Ende 2027 sollen dazu die ausstehenden Elemente des Virtual-Centre-Programms in das reguläre IT-Portfolio überführt werden. Die standortunabhängige Bewirtschaftung des gesamten Schweizer Luftraums bleibe Herzstück der Strategie.

Ausgaben können amortisiert werden

Im Frühling wies die EFK insbesondere auch auf die schwierige finanzielle Situation bei Skyguide hin. Im ersten Halbjahr habe man ein "solides Ergebnis" mit einem Plus von 8 Millionen Franken erzielt, so die Flugsicherung in der aktuellen Mitteilung. Per Jahresende erwartet sie ein positives Netto-Resultat von mehr als 40 Millionen Franken.

Zu den Kosten des Programms Virtual Centre schreibt die Flugsicherung, dass es seit 2017 einen jährlichen Nutzen von rund 17 Millionen Franken generiere. Das Programm werde sich bis Ende 2027 amortisiert haben. Zudem seien im Rahmen des Programms technologische Fortschritte erzielt worden, die eine effizientere Abwicklung des Flugverkehrs ermöglichen.