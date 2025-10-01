Neuer DACH-Chef bei NTT Data

1. Oktober 2025 um 13:21
  • people & jobs
  • management
  • sesselwechsel
  • NTT Data
image
Michael Seiger. Foto: NTT Data

Michael Seiger löst Stefan Hansen ab.

NTT Data meldet, dass mit Michael Seiger per 1. Oktober ein neuer Executive Managing Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz ernannt wurde. Er werde von München aus tätig sein und an Anne-Sophie Lotgering, CEO Europe, berichten.​
Michael Seiger ist seit über 30 Jahren in der IT-Branche tätig und arbeitete in dieser Zeit zunächst für Accenture, Lycos Europe und dann Atos. In den letzten fünf Jahren war er als Country Manager für das Deutschland-Geschäft von Wipro verantwortlich.
Sein Vorgänger war Stefan Hansen, der Anfang 2020 die Verantwortung für die DACH-Region übernommen hatte. Hansen wird mit Lob verabschiedet: "Während seiner Zeit bei uns hat er eine zentrale Rolle bei der Bündelung unserer Geschäftsaktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gespielt, aus der One NTT Data hervorgegangen ist", kommentiert Anne-Sophie Lotgering.

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Schaffhauser Kantonalbank bekommt neuen Leiter IT

Ruedi Lenz verlässt die Kantonalbank. Als Nachfolger hat der Bankrat Daniel Anders per 1. Februar 2026 zum Leiter Operations & IT sowie Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

publiziert am 1.10.2025
image

Renato Petrillo wird Baggenstos-CEO

Der IT-Dienstleister kündigt einen Führungswechsel an. Auf den langjährigen CEO Michael Kistler folgt Renato Petrillo. Er wechselt vom Marktbegleiter UMB.

publiziert am 30.9.2025
image

Open Systems beruft Dennis Monner zum CEO

Bei der Post-Tochter kommt es zu einem Managementwechsel. Der bisherigen CEO Daniel Neuhaus übergibt die Geschäftsleitung an Dennis Monner.

publiziert am 30.9.2025
image

Check Point Schweiz hat seinen neuen Country Manager

Marco Pierro, zuletzt Chef von Arrow Schweiz, wechselt zum Security-Software-Anbieter.

publiziert am 30.9.2025