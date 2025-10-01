Neuer DACH-Chef bei NTT Data

Schaffhauser Kantonalbank bekommt neuen Leiter IT
Ruedi Lenz verlässt die Kantonalbank. Als Nachfolger hat der Bankrat Daniel Anders per 1. Februar 2026 zum Leiter Operations & IT sowie Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.
