Neuer DACH-Chef bei NTT Data

NTT Data meldet, dass mit Michael Seiger per 1. Oktober ein neuer Executive Managing Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz ernannt wurde. Er werde von München aus tätig sein und an Anne-Sophie Lotgering, CEO Europe, berichten.​

Michael Seiger ist seit über 30 Jahren in der IT-Branche tätig und arbeitete in dieser Zeit zunächst für Accenture, Lycos Europe und dann Atos. In den letzten fünf Jahren war er als Country Manager für das Deutschland-Geschäft von Wipro verantwortlich.