Neuer DACH-Chef für Transcend Information Trading

Steven Hong ist neuer General Manager bei Transcend Information Trading. Er folgt auf George Linardatos, der nach fast 30 Jahren als DACH-Chef bei Transcend per 30. September 2022 in Pension geht. Hong will die Marke als neuer General Manager im Konsumentenmarkt stärken sowie die Potenziale des embedded-Sektors, dem Markt für eingebettete Computersysteme, noch weiter ausschöpfen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der neue DACH-Chef ist bereits vertraut mit Transcend: Bisher verantwortete er als Administration Manager die Geschäftsbereiche Finanzbuchhaltung, Technischer Support, HR und Logistik. Er ist seit fast 10 Jahren im Management des Unternehmens tätig.

Neben seinen Kenntnissen im Unternehmen sowie seinem beruflichen Werdegang verfüge er auch über internationale Erfahrung, heisst es in der Mitteilung In der Vergangenheit war Hong unter anderem als SAP-Berater sowie Projekt- und Produkt-Manager in Unternehmen wie etwa Kingder Bioenergy Technology, Longshine Technologie und Conelios Consulting tätig. Dort habe er Projekte umgesetzt sowie Beratungs- und Managementerfahrung gesammelt.