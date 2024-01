Neuer Direktor des Informatikverbands der Waadtländer Regionalspitäler

Die Fédération des Hôpitaux Vaudois Informatique (FHVi) ernennt einen neuen Generaldirektor. Kim Nguyen Minh Hoang wird sein Amt am 1. März antreten. Er folgt auf Lionel Tissot an, der die Position interimistisch bekleidete. Im Oktober letzten Jahres hatte die FHVi bekannt gegeben, dass Direktor Philippe Theytaz in den Ruhestand geht. Dies berichtet das 'ICT Journal'

Der Verband verwaltet seit 1985 die IT-Systeme der Waadtländer Regionalspitäler. Präsidentin Aline Isoz teilt mit: "Kim Nguyens kombinierte Erfahrung in den Bereichen IT und Gesundheit sowie sein Fachwissen bei der Durchführung von Transformationsprojekten in komplexen Governance-Kontexten machen ihn zur idealen Wahl für diese Position."

Kim Nguyen ist Absolvent des Instituts National des Sciences Appliquées in Lyon und hat einen Master in Leadership and Strategy von der London Business School. Nach einem Karrierebeginn bei Elca hatte er Führungspositionen bei Ferring Pharmaceuticals und der WHO inne.

Im vergangenen Herbst etablierte die FHVi eine neue Führungsstruktur und bildete einen Verwaltungsrat. Dieser besteht aus vier Mitgliedern: Julie Udry (Juristin, Spezialistin für HR-Fragen und Good Governance), Paul Such (Gründer und Direktor von Hacknowledge), Pierre Delaloye (ehemaliger Partner bei EY) und Marc Besson (Direktor der Informationssysteme von IMAD).