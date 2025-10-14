Neuer eidgenössischer Fachausweis "AI Business Specialist" kommt

14. Oktober 2025 um 10:02
Foto: Product School / Unsplash

Die ersten Berufsprüfungen sollen schon im Herbst 2026 durchgeführt werden.

Wie ICT-Berufsbildung mitteilt, hat der Bund den neu entwickelten eidgenössischen Fachausweis "AI Business Specialist" genehmigt. Die ersten Berufsprüfungen sollen im Herbst 2026 absolviert werden können. Vorbereitungskurse werden von Schulungsanbietern aus der ganzen Schweiz angeboten
Der neue Lehrgang wurde laut ICT-Berufsbildung zusammen mit Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft und der Bildung entwickelt. Wer die Ausbildung absolviert, soll danach "als Brückenbauer/innen zwischen Technologie und Business" das Potenzial von Künstlicher Intelligenz für Organisationen und Unternehmen erschliessen können. Als interdisziplinär ausgebildete Fachpersonen sollen AI Business Specialists Unternehmen aller Branchen beraten, KI-Initiativen steuern und notwendige Veränderungs- und Lernprozesse initiieren können.

Auch für Quereinsteiger und -Einsteigerinnen

Die Weiterbildung ist gemäss ICT-Berufsbildung nicht nur für ICT-Fachpersonen gedacht, sondern soll auch Quereinsteiger und -Einsteigerinnen anlocken. Mit einem EFZ im ICT-Berufsfeld geht es aber schneller, man braucht nur zwei Jahre Berufspraxis für die Zulassung.
Mit einem EFZ oder einer gleichwertigen Ausbildung aus einem anderen Berufsfeld werden vier Jahre Berufspraxis verlangt, davon mindestens zwei Jahre in der Entwicklung oder im Management von Projekten, Produkten oder Prozessen. Interessierte können bei ICT-Berufsbildung Schweiz über das Vorabklärungsportal feststellen lassen, ob sie zur Prüfung zugelassen wären.

