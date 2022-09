Neuer EMEA-Channel-Chef bei Lenovo

Bei Lenovo gibt es Zuwachs. Ralf Jordan hat im September 2022 die Stelle als EMEA-Channel-Chef angetreten, wie das Unternehmen mitteilt. Er kümmert sich um die Channel-Geschäfte im EMEA-Raum. Weiter soll er die Strategie "Lenovo 360" vorantreiben und damit alle Channel-Bereiche zu einer einzigen Vertriebsorganisation vereinen.

Ralf Jordan ist mit Lenovo bereits vertraut. Ab 2006 arbeitete er rund 6 Jahre lang in verschiedenen Positionen beim Unternehmen: Erst als Executive Director und General Manager CEE, anschliessend als Vice President EMAT, zuletzt als Vice President PMO Emerging Markets Group. Zwischendurch hatte er eine Stelle als Leiter der Distribution GTM für EMEA bei Dell Technologies inne. Seine Karriere startete er bei IBM als Systemingenieur, bevor er dort in den Vertrieb wechselte. Nun kehrt er also zum chinesischen Konzern zurück.